El día en que Mauricio Israel convenció a Harold Mayne-Nicholls para traer a Bielsa a La Roja

Mauricio Israel reveló una singular anécdota en la que él habría intercedido para que el actual técnico del Leeds United llegara a la Selección Chilena.

Hace mucho tiempo que no sabíamos de él, pero el periodista Mauricio Israel reapareció. Hace algunos días se supo que el ex comentarista de noticias vive una vida alejada de las luces en Estados Unidos, y reconoció que no volverá a Chile.

Así, en diálogo con la revista Total 90, el chileno contó una historia que tenía guardada: cuando le aconsejó a Harold Mayne-Nicholls que escogiera a Marcelo Bielsa como el nuevo entrenador de La Roja.

En la entrevista, que fue replicada por La Cuarta, contó las razones que le dio al en ese entonces presidente de la ANFP para que olvidara el tema monetario y se atreviera a hacerse con los servicios de “El Loco”, el resto es historia.

“Harold Mayne-Nicholls me dice: ‘Puta, mira, tengo una idea, quiero traer a Bielsa. Pero no me atrevo huevón, porque me cuesta 2 millones y medio de dólares que no tengo, no tengo la plata'”, relató Israel.

Sobre lo mismo, añadió que “yo le dije ‘huevón, tráelo. Si tú haces una buena campaña de marketing con un huevón que fue exentrenador de la Selección Argentina el primer partido vas a tener el estadio lleno. Después con la recaudación del primer partido, se va a pagar sólo, porque van a llegar auspiciadores nuevos'”.

Sin embargo, el ex conductor de Mega afirmó que “no sé si habré influido en la decisión. Fue una conversación, pero yo le dije que lo hiciera. O sea, mi opinión fue hazlo, punto”.Finalmente, el periodista cerró asegurando sentirse orgulloso de los periodistas deportivos a quienes guió en sus inicios:“para mí el mayor orgullo esver a mis ‘pollos’ transformados en comentaristas deportivos. O sea, Gustavo Huerta, Roberto Cuevas, el mismo Rodrigo Herrera, Rodrigo Sepúlveda, Pancho Sagredo. Para mí es un orgullo y una satisfacción tremenda verlos a ellos estando en la posición en la que están”.