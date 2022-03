El desgarrador relato de Shevchenko sobre la invasión de Rusia

El legandario exfutbolista y entrenador de fútbol Andriy Shevchenko reiteró su preocupación respecto a la invasión de Rusia a territorio ucraniano y relató los horribles momentos que se viven en su país natal a través de las experiencias de su familia.

El emblema del AC Milan italiano vive la tragedia que involucra a su país desde lejos, ya desde que dejó de ser el entrenador de la selección dejó de vivir en Ucrania.

En conversación con Sky Sports, Shevchenko contó que “Mi madre y mi hermana acogieron a algunas personas que se mudaron con ellas. Las condiciones allí son pésimas. No hay comida. No hay electricidad. Son amigos de mi hermana. Llevan cinco días viviendo bajo tierra en un sótano”.

"Si mi madre y mi hermana quisiera irse y lo intentan… Sería muy peligroso para ellas. Ha habido muchos bombardeos en Bucha, y cerca en Irpen y Hostomel. Las ciudades están completamente destruidas”, explicó.

Ukrainian football legend Andriy Shevchenko joined London protest against genocide of Ukrainian people by russian terrorists sponsored by russian oligarchs. #StandWithUkraine #StopPutin #RussianOligarchs #SanctionRussiaNow

Image mine, free to use for the media. pic.twitter.com/5OnTjiLfQg