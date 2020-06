El desgarrador llanto de técnico en pleno partido en Italia tras perder a su madre por coronavirus

Antonio Filippini, entrenador del Livorno, no se aguantó durante el minuto de silencio realizado en honor a las víctimas del COVID-19.

La Serie B de Italia se reanudó tras la larga suspensión debido a la pandemia de coronavirus, que atacó duramente a ese país y que cobró la vida de miles de personas.

Antes del inicio de cada partido se realizó un minuto de silencio en honor a las víctimas fatales de la enfermedad, donde destacó la desconsolada reacción de un técnico.

Se trata de Antonio Filippini, entrenador del Livorno, quien no pudo contener la emoción y rompió en llanto durante el homenaje. Su madre, de 74 años, falleció hace poco tiempo debido al COVID-19.

“Mamá nos enseñaste mucho”, escribió Filippini hace unos días en sus redes sociales en la publicación de una fotografía suya junto a su hermano y a su madre abrazados.

Livorno no pudo ante el Cittadella, que se impuso por 2-0. Con este resultado, el cuadro dirigido por Filippini marcha último en la tabla con apenas cuatro triunfos en 29 partidos.

antonio filippini livorno manager crying after his mother passed away due to COVID19. pic.twitter.com/kdjwgyk0Nu