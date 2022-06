Pese a que aún no se define su futuro en la cancha y no se conoce cual será su próximo equipo, Arturo Vidal parece disfrutar con todo la vida.

El volante de la Roja de todos está sacándole el máximo provecho a sus vacaciones y así lo demuestra en redes sociales.

Tras su paso por nuestro país durante la semana pasada, donde se le vio disfrutando de su otra pasión, la hípica, ahora viajó hasta México para seguir con sus días de relajo.

El volante formado en Colo-Colo se encuentra junto a algunos amigos y su novia Sonia Izaza, disfrutando de las paradisiacas playas de Tulum.

El King publicó un video en su cuenta de Instagram donde se muestra bailando de manera provocadora junto a su novia al ritmo de la canción I'm Still in Love with You, hit interpretado por Sean Paul y Sasha.