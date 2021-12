El desconocido refuerzo que podría llegar a Universidad de Chile

El desconocido refuerzo tendría conversaciones con los dirigentes de la U. Jeison Chalá es uno de los futbolistas que está en la carpeta azul para transformarse en su refuerzo para el próximo Campeonato Nacional

El extremo ecuatoriano se encuentra en su país y allí disputó un partido amistoso entre jugadores y ex del club Valle del Chota, hablando a los medios de comunicación tras finalizar el encuentro. "Están en negociaciones de club a club, hoy es un día en el que se va a decidir todo", resaltó al Canal del Fútbol de Ecuador.

El actual futbolista de Godoy Cruz confía plenamente en que en muy poco tiempo todo se concrete con el Bulla. "Hablé con el presidente de Godoy Cruz y están abiertos a una negociación a préstamo o compra. Si permanece el Sachi me quedo el tiempo que sea. Ojala que se dé. Lo mío solo está por definir, a solo detalles, sería un año con opción a compra", puntualizó.

El cuadro laico ya ha hecho oficial las incorporaciones de Ronnie Fernández y Jeisson Vargas, por lo que se espera que el ecuatoriano sea uno de los próximos en anunciarse como alta para la campaña que se avecina.

O atacante equatoriano Jeison Chalá, que está fechando contrato com a Universidad de Chile, disse em uma entrevista que conversou com Luís Amarilla:



“Falei com o Luís Amarilla e ele disse-me que está em negociações para ir para lá”, referiu.pic.twitter.com/8YmbTCmfyx