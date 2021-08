El desafiante mensaje de Gary Medel a la prohibición de viajar a Chile

El desafiante mensaje fue en su particular estilo, el defensor de la selección chilena Gary Medel expresó su sentir con respecto al problema armado por los equipos europeos en relación a las fechas clasificatorias de Conmebol y aseguró que se sumará sí o sí a la Roja que jugará los partidos ante Brasil, Colombia y Ecuador.

"Yo sí voy, sí voy, sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más, y qué pasa", dijo Medel al ser consultado en la plataforma Twitch mientras jugaba en línea.

"No hay transe cabros", añadió el jugador de Bologna.

Cabe recordar que la Serie A italiana se sumó este miércoles a la Premier inglesa y anunció que apoyará la decisión sus clubes de no ceder a los jugadores sudamericanos convocados por sus selecciones para los partidos de septiembre y octubre de este 2021, ya que tendrían que viajar a países en riesgo por coronavirus y ello les obligaría a guardar cuarentena a su regreso a Europa.

@MasAllaDelGolYT Alex, en Chile se suma otro más a la convocatoria.

Esto dijo Gary Medel hoy en sus redes sociales. La verdad, es que no esperaba otra respuesta de "El Pitbull". pic.twitter.com/UhlWnClEuC — "Don Elias" Ediciones (@DonEdiciones) August 27, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 18.

Miércoles 25 de agosto



Deportes Antofagasta vs. Palestino. 14:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Unión La Calera vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Universidad Católica vs. Ñublense. 19:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 26 de agosto

Deportes La Serena vs. Audax Italiano. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Santiago Wanderers vs. Unión Española. 16:30 horas. Estadio "Elías Figueroa".

O'Higgins vs. Everton. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Cobresal vs. Huachipato. Por programar.

Club Libre: Universidad de Chile

PARTIDOS DESTACADOS:

Colo-Colo visitará a los caleranos el miércoles a las 16:30 horas en el Nicolás Chahuán

La UC recibirá a Ñublense en San Carlos de Apoquindo el miércoles a las 19:00 horas.

Wanderers recibirá a Unión Española en el Elías Figueroa el jueves a las 16:30 horas.