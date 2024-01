El delantero argentino que declaró su deseo de llegar a Colo Colo

Colo Colo continúa realizando su pretemporada en Uruguay, donde han tenido mucho éxito participando de un torneo amistoso de verano. En los dos primeros partidos de Jorge Almirón al mando del equipo, lograron vencer vía lanzamientos penales a Rosario central, y también superar por la cuenta mínima a Nacional con anotación de Alan Saldivia.

Pero además de esto, la principal preocupación de los albos es comenzar a sumar nuevos jugadores de cara a la presente temporada, donde tras haber salido de la lista negra de la FIFA, ya están habilitados para comenzar a participar de mercado de fichajes y sumar sus primeros refuerzos para afrontar todos los desafíos de este año.

En ese sentido, el cacique aún no presenta ningún refuerzo de manera oficial, pero se ha hablado que en los últimos días, un delantero argentino estaría interesado en sumarse a los trabajos de Colo Colo y ahora estaría siendo seguido por Blanco y Negro para ver la posibilidad de sumarlo al equipo albo.

Este sería el caso de Miguel Giménez, delantero argentino que vería con buenos ojos el llegar a Colo Colo esta temporada y también está muy emocionado por los rumores que lo vinculan con el equipo nacional, ya que según sus propias palabras sería un gran paso para su carrera y siente que podría ser un gran aporte para la institución.}

"Me enteré del interés de Colo Colo por los medios y las redes sociales. Pero mi representante no me ha informado nada al respecto, todavía. Para mí, sería un gran paso en mi carrera llegar a un club como ese. Es una institución importante de Chile y Sudamérica. Me gusta mucho la idea de jugar en Chile", señaló el jugador a través de una conversación con La Tercera.