El curioso saludo de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

Tras la victoria de la Selección Argentina ante Italia en La Finalissima, el mediocampista pidió unos segundos para dedicar la vuelta olímpica, e incluyó a la cantante. “

Lo perdonamos”, le dijeron en la entrevista, luego de que no profundizaran con preguntas sobre la relación.

"Fuimos inteligentes y supimos cuándo acelerar. Para nosotros que la gente nos acompañe es un plus, nos sentimos muy identificados con ellos en el día a día, la energía que hay en las redes, todo”, subrayó. Si hasta reconoció que se fastidió al salir del campo de juego “porque yo he dicho en una nota que me cuesta disfrutar durante los partidos. Sí disfruto de la previa, de los entrenamientos, la convivencia, pero por la responsabilidad me cuesta disfrutar. Y en el segundo tiempo estaba disfrutando”.

Además, dijo que: “Dejame mandarle un beso muy grande a mi familia, a mi mamá, a mis hijos, a toda la gente que está del otro lado. A mi abuela a mi novia, a todos. Agradecerles por estar siempre”, dijo, incluyendo en la nómina, sin nombrarla a Tini Stoessel, su flamante pareja, en otro gesto de blanqueo de la relación.

Allí se hizo un profundo silencio. Y tomó la palabra Sebastián Vignolo: “Ahí está el mensaje mandado, te deben de haber mirado, igualmente”. En ese instante, sus compañeros se envalentonaron. “Preguntale, preguntale”, se escuchó. “Le perdonamos la vida”, se rieron, confirmando que no iban a profundizar el tema.