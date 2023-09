El curioso emprendimiento que tendrá Cindy Nahuelcoy

Cindy Nahuelcoy busca nuevas formas de negocio para salir adelante, la árbitra asegura que la sanción que se le aplicó por ser acusada de intentar realizar falsas acusaciones en contra de Julio Bascuñán es totalmente injusta.

“Fue duro. Me lo lloré todo, sufrí, me trataron como una delincuente y yo no maté a nadie… Solo denuncié algo que no me parecía correcto. Quizás la forma de hacer esa denuncia no fue la correcta, pero nada más”, destacó Cindy Nahuelcoy de entrada.

"Solo me arrepiento de haber confiado en personas, en superiores, que luego me involucraron en un escándalo, me dieron la espalda y me entregaron, nada más”, explicó la referí chilena.

Tendrá una fonda para el 18

En entrevista con Diario Las Últimas Noticias, Nahuelcoy comentó que la idea fue de un amigo que le propuso: “negra, pongamos una fonda para el 18. No es tan difícil y enganché al tiro, tengo gen empresarial“, reveló la juez asistente, quien de todas maneras señaló que pensar en el Parque O’Higgins es muy difícil, por lo costoso que es el arriendo del espacio, algo así como 14 millones de pesos.

“Estamos dispuestos a poner un toldo en cualquier lugar y hacer la fonda. La cosa es emprender”, aseveró y luego de ser consultada sobre el nombre que tendría la ramada, la profesional dijo “por supuesto, el nombre será ad hoc y no quedarán dudas que soy una de las dueñas. Pero obvio que no voy a decírselo. Es sorpresa“, expresó Nahuelcoy.

“Con mi amigo ponemos una mesa y vendemos empanadas, nomás. Igual creo que hacemos negocio”, finalizó