El curioso análisis de Santiago Escobar tras el empate ante Curicó

El entrenador de Universidad de Chile trató de analizar el duelo contra Curicó Unido con una racha de tres derrotas conscutivas y un empate.

"Es la primera vez que jugamos 4-3-1-2 en rombo, buscábamos sostener mucho el balón, tener más posesión, pero en frente tuvimos un rival que nos incomodó. Al no tener extremos en el primer tiempo sabíamos que ellos iban a salir con los laterales. Tuvieron mayor posesión. Me parece que mejoramos en el comportamiento defensivo”, dijo Escobar de entrada.

El DT agregó que “de los seis partidos del torneo, ha sido donde he visto defensivamente mejor al equipo, el rival tenía el balón pero no nos llegó con claridad. Comparto que perdimos muy rápido el balón, la idea era hacer más pases consecutivos, pero ese ímpetu, esas ganas, esa aceleración te lleva a perder precisión. En el segundo tiempo fue más parejo, tuvieron el gol, un remate de distancia y una que salvó Galíndez, a nosotros nos faltó punch en ataque, pero se mejora en la defensa. En la medida que tengamos continuidad y estos jugadores se encuentren, veremos mejores partidos de la U. No pudimos sostener el resultado y nos empataron con todo el bloque armado en una jugada que habíamos mostrado en video, duele porque teníamos los tres puntos y eso nos daba opción de trabajar más completos. Buscaremos en la semana mejorar la posesión”.

“Hoy no estuvo Marcelo Morales por un problema de salud y se le dio la oportunidad al joven José Castro. El resto son los que tuvieron más continuidad, Hernán (Galíndez), Yonathan (Andía), José María (Carrasco), Ignacio (Tapia)”, expuso el adiestrador azul.

Sebastián Escobar sentenció que “era importante sacar el cero porque podíamos convertir, no lo pudimos hacer, pero se mejora, no permitimos tantas llegadas como en otros partidos, vi otros comportamientos, al frente hubo un buen equipo con espacios reducidos, que ataca por derecha, izquierda, con los dos laterales al mismo tiempo, a los extremos, no era fácil controlar al rival. Quedo más tranquilo porque vi una defensa que brindó más seguridad”.

