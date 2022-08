El curioso análisis de Diego López tras la derrota de la U ante Curicó

El entrenador del Bulla estuvo presente en conferencia de prensa tras el triunfo 3-1 de Los Torteros.

"Es difícil, pero no sólo en un equipo grande, en cualquier equipo que no gana es difícil. El equipo está creciendo, mejorando, pero los resultados no se dan. Es difícil, no sólo para mí, para todos", comentó el entrenador uruguayo.

"Anímicamente el equipo tiene que revertir, ser fuerte. Es un momento difícil, pero las rachas terminan y tenemos que hacer fuerza para terminar la racha negativa por los resultados", detalla.

"Lo del árbitro en la acción de la expulsión, que bueno se ve, porque lo vimos, que no le pega en la cara, como salió con hielo. Para mi es un error y el segundo que no lo va a ver. Capaz que me equivoco yo, todos nos equivocamos, pero dos errores en uno", aseveró.