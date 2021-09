El conflicto amoroso por el cual Carla Guerrero se tomó una pausa en la U

La capitana de Universidad de Chile, Carla Guerrero, ha perdido regularidad tras Tokio 2020, y decidió tomarse una pausa por una desilusión amorosa.

Gran sorpresa causó recientemente una de las figuras de La Roja femenina, Carla Guerrero. La defensora no la pasó nada de bien en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se mantenía aislada en el hotel de Sapporo, y junto con eso atravesaba un complicado momento personal.

Una desilusión amorosa mantenía fuera de foco a la jugadora de Universidad de Chile en Japón. Es más, sus emotivas palabras tras la eliminación del torneo y su llanto en el himno nacional eran producto del dolor por el que pasaba su corazón.

"Nos entregamos al cien por ciento. Disculpas a la gente porque los resultados no se dieron. Le pido perdón a mi familia, que siempre ha estado conmigo, porque no estuve a la altura", señaló “La Jefa” en una dura autocrítica en ese momento.

Y al volver a nuestro país todo se puso peor. La zaguera realizó los días de cuarentena obligatoria y tras eso se mantuvo encerrada en su casa. Casi no se vio en los sitios que habitúa, como el CDA, y su cuenta de redes sociales mantuvo inactiva.

Guerrero tampoco se hizo presente en el homenaje que preparó la U, dirigida por el presidente Cristian Aubert, a las seleccionadas olímpicas. Y si estuvieron sus compañeras Natalia Campos, Fernanda Pinilla, Fernanda Ramírez y Yessenia López.

La defensora estuvo alejada una semana, y tras ese periodo volvió a hacerse presente en el Centro Deportivo Azul. "Volví con esa particular alegría y sonrisa que se me caracteriza. Gracias a cada una de las personas que se preocuparon por mí. El tiempo es mi mejor aliado. A paso de tortuga, pero firme como leona. Nunca estuve sola. Amo a mi familia, sin ellos no sería posible", escribió en su Instagram.

Y tras una serie de especulaciones fue la propia “Jefa” quien salió recientemente a explicar lo que está viviendo. Justo en la previa del duelo de la U por los cuartos de final del Campeonato Femenino, como visita ante Universidad de Concepción.

"Sólo decir que si no estoy en el equipo, es mi decisión. Que voy a volver cuando me sienta preparada. Que también, por favor, paremos los comentarios, que a nadie le hacen bien. Lo que pasó es problema de ella y yo, nadie debe opinar", compartió en sus historias.