El complicado momento que vive ex jugador "estrella" de Colo Colo

El ex volante de Colo Colo, Iván Rossi, espera saltar a Europa o la Major League Soccer tras ser desechado por el Marcelo Gallardo en River Plate.

El ex jugador de Colo Colo, Iván Rossi, conversó con el medio argentino TNT Sports donde señaló que "en junio quedó libre y la verdad no sé qué va a pasar. Igual, pienso que si me voy libre será una pérdida para el club. Pero yo no me meto en esas cosas. Sería ir a Europa o a la MLS, porque hablo seguido con el Pity Martínez que está allá y me dice que es un lindo lugar para vivir".

Además, añadió que tras el parón por cuarentena "no tuve más contacto con Marcelo (Gallardo) ni con el cuerpo técnico. Tuve varias diferencias con Marcelo, todas futbolísticas".

Finalmente, Rossi destacó que el "muñeco" fue "el mejor técnico que tuve. Me enseñó cosas que no sabía: yo estaba acostumbrado a recuperar y pasarla, y me iba caminando. Y Gallardo me insistía en que no me quería ver caminar en ningún momento, y eso mismo lo aprendí al verlo jugar a Leo (Ponzio)".