El colocolino recuerdo de Quique Neira en Instagram

El cantante nacional estuvo muy activo durante la final de Colo-Colo por no descender.

En conversación con Las Últimas Noticias, el cantante señaló que "es verdad que dejé de fumar. Lo prometí por Colo Colo y lo tengo que cumplir. Por eso yo espero que, en algún momento, la gente de Colo Colo se abuene conmigo y ya me libere de eso, pero por el momento no me queda otra que respetar mi compromiso".

"Fue mi ídolo de niño y espero que él, a nombre del club, en un futuro no muy lejano me dé la luz verde y que me diga que puedo volver a mis actividades normales, jajaja", concluyó Neira.

Por esta razón, que en redes sociales se han visto varios intercambios de palabra entre él y el ídolo del Cacique, quien le señaló al cantante que debían hablarlo tomándose un cafe.

"Esto pasó en el año 80. Mi papá tomó esta foto aquella mañana cuando tuve la oportunidad de conocer a mi ídolo Carlos Caszely. Ahí en la comuna de Macul, Vicuña Mckenna con departamental. Esta foto es un tesoro personal que comparto con Uds", posteó.

uique Neira compartió en sus redes sociales una foto con el ídolo de su infancia.