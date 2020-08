El cariñoso saludo de la canadiense Jullien Ramírez a los chilenos

La futbolista revolucionó las redes sociales cuando reconoció que soñaba con defendera la Roja.

"Juego desde los tres años. Siempre estuve en la primera división de mi ciudad en Canadá y recibí una beca para jugar en el equipo femenino de la Mount Royal University", explicó a Redgol a sus 22 años.

Además agregó que, "siempre he querido jugar por Chile. Estoy trabajando en obtener la doble ciudadanía con Canadá y Chile, para buscar una oportunidad. No he tenido contacto con ellas, pero me gustaría".

Aquella idea dejó la escoba en los fanáticos de La Roja, quienes ya la piden como titular. Jullien también prometió dedicarle un gol al país y lo cumplió. Así lo manifestó en sus redes sociales a través de una historia de Instagram.

"Marqué un gol para ti", fueron las palabras de la canadiense con sangre chilena, quien causa revolución en redes sociales.