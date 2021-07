El brutal mensaje de la mamá de Nicolás Castillo tras su regreso al fútbol

El delantero chileno, Nicolás Castillo, regresó al fútbol después de un año y medio lesionado y su madre le dedicó emotivas palabras.

Después de una larga espera, Nicolás Castillo regresó al fútbol profesional este domingo recién pasado con el América de México. Fue en un partido amistoso ante Santos Laguna, donde volvió a sumar minutos tras un año y medio de inactividad causando la emoción de sus cercanos.

El delantero formado en Universidad Católica ingresó a la cancha del Rio Tinto Stadium en el minuto 60 para reemplazar a Mauro Lainez. Así, volvió a mostrarse activo y con ganas de marcar y demostrarle al técnico que si está a la altura del equipo.

A pesar de que Castillo no anotó goles, lo realizado por el chileno provocó buenas reacciones en las "Águilas". Todo esto tras intensos meses de dolorosas lesiones y problemas de salud que lo hicieron luchar por su vida.

Y, obviamente, ante esto los más emocionados fueron la familia y los cercanos al jugador. Así lo dejó en claro su madre, quien le envió un desgarrador y emotivo mensaje a su hijo por medio de Instagram.

“Ya habrá tiempo para abrazarnos, y lo que ayer nos hizo llorar, a partir de hoy serán historias de vida para contar. Ya no lloraremos de pena o dolor, lo haremos de felicidad”, le escribió la mujer.

La madre del ex Brujas de Bélgica complementó que “mucha fe en Dios. Y en todos los que de una u otra forma ayudaron para que esta vuelta de la vida nos diera la felicidad de verte nuevamente feliz. Disfrutando de lo que amas".

"Siempre te he dicho que me gusta verte bien, feliz y luchando por todos tus sueños. A pesar de las adversidades me llena de orgullo. Te amo mi niño bello, los milagros existen y los sueños se hacen más fuertes", concluyó la mujer.

Ante eso, Nicolás Castillo compartió las emocionantes palabras de su madre en sus historias de Instagram. Y lo hizo con otro emotivo mensaje de vuelta: "Te amo con toda mi alma, mamá".