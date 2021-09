La frase llena de racismo de Manuel de Tezanos a Junior Fernandes

El ataque xenófobo finalmente tuvo disculpas públicas por parte del conductor del canal que transmite los partidos de Chile.

El periodista Manuel de Tezanos, conductor y comentarista de TNT Sports Chile, utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas por una frase, un "mal chiste", sobre el delantero de Universidad de Chile, Junior Fernandes, durante el programa "Todos somos técnicos" del día martes 28 de septiembre.

El comunicador comparó al delantero de los azules con la silueta de color negro en la gráfica de la formación de la U y dijo entre risas "Sale igual en la foto Junior".

Por ese motivo, De Tezanos, en su cuenta de Twitter, subió un video admitiendo el error: "Cuando uno la caga, hay que reconocerlo".

En la declaración, De Tezanos apuntó que fue un "Mal chiste, desafortunado chiste" y contactó al delantero para ofrecerle disculpas.

"Lo llamé, le escribí, aceptó mis disculpas. Lo lamento Junior, no quise ofenderte, te respeto como jugador, y como persona siempre has sido respetuoso con todos los periodistas", señaló De Tezanos.

Finalmente, remarcó que "el racismo no es chiste, ayer cometí un error, sin ninguna mala intención. Fue un chiste que salió mal, y perdón a todos los que se sintieron ofendidos".

Es más común de lo que uno piensa hoy en @TNTSportsCL se ríen de un jugador de fútbol. pic.twitter.com/54oZQGCPRD — Coco Estefane (@estefaneazul) September 29, 2021

Cuando uno la caga, hay que reconocerlo . Fue muy malo el chiste que hice ayer en TST cuando dábamos la alineación de la U. Le agradezco a Júnior Fernandes por aceptar mis disculpas, las que ofrezco a todos los que se sintieron ofendidos. Fue un error, espero que me perdonen pic.twitter.com/XbeNBJLdDc — Manoel de Tezanos Pinto (@ManuelDTP) September 29, 2021

