El artículo de la FIFA que utilizó la ANFP para pedir la victoria de Antofagasta

La ANFP pidió al Tribunal de Disciplina que la victoria sea entregada a Deportes Antofagasta, teniendo como respaldo un artículo del reglamento de la FIFA.

Un nuevo capítulo tiene la teleserie que viven Colo-Colo y Antofagasta, y el inicio del drama se remonta al 26 de septiembre, hace tres semanas. El Cacique, que reportó un caso de coronavirus en el plantel, no se presentó a jugar el encuentro pactado ante Deportes Antofagasta, lo que desató una serie de problemas para los involucrados.

Tras el lamentable espectáculo, donde al equipo antofagastino no se le permitió hacer ingreso al estadio, la dirigencia de los Pumas aseguró que pedirían ganar el encuentro y quedarse con los tres puntos. Lo que también fue apoyado por el ente rector del fútbol chileno, que presentó una denuncia del caso de manera aparte.

Ahora una nueva polémica rodea el bullado caso. Y es que, al no existir documentos de la ANFP que ayuden a resolver este problema, la dirección tomó un artículo del reglamento de la FIFA para pedir que los nortinos se queden con la victoria.

“Si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club, se sancionará a la federación o al club con una multa de al menos 10.000 CHF. Se declarará la derrota por retirada o renuncia, o bien se repetirá el partido”, explica el artículo en cuestión.

Además, como pudo averiguar ADN Deportes, en el directorio de la ANFP sorprendió la explicación del equipo de Macul, ya que aseguraron que estaban dispuestos a disputar el encuentro a pesar de que no tenían permiso de la Seremi de Salud para abandonar la cuarentena. Dicha situación debió haber terminado con un sumario sanitario, porque el permiso llegó al día siguiente.

Cabe destacar el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró hace algunas semanas que el Tribunal de Penalidades cuenta con la capacidad de dar por vencedor a los nortinos y brindarles los tres polémicos puntos.