El periodista comentó la polémica transmisión que realizó el volante del Barcelona.

El vídeo ha generado un montón de reacciones en redes sociales. Danilo Díaz no se quedó atrás y en Los Tenores de ADN entregó su opinión: "La vida privada es vida privada, pero él comete un error porque la expone en exceso. Mucho cabro, porque lo considero cabro, comete ese error. De Messi no sabemos nada, de Suárez no sabemos nada, de Alexis Sánchez sabemos muy poco. Son caracteres", dijo el periodista.

Juan Cristóbal Guarello fue más alla: "No se le puede tratar de niños chicos a gente adulta. Ellos tienen que cuidarse, no se cuidan", comenzó.

El comunicador se lanzó con todo: "Una cosa es que tomen y otra es que se exhiban. Y sabes qué, exhibir el alcoholismo es un mal ejemplo, por más que sea un contador, un bombero, un futbolista, un relacionador público. Es una enfermedad. No sé si Vidal la tiene, pero asumir como gracioso el exhibicionismo del alcoholismo no es bueno. Independiente de que tenga o no derecho. En la cosa puntual no es un buen ejemplo que lo haga".

Además insinuó que este tipo de vídeos molestaban a los dirigentes en Europa: "Él sabrá, le gusta exhibirse a veces. Hay gente que lo apoya, otra que no, hay gente que en el Bayern no le caía bien, no sé en el Barcelona. Son decisiones que debe asumir y tomar un adulto nomás".