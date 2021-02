El adiós de Ariel Holan a Universidad Católica: “Estarán siempre en mi corazón”

El técnico argentino, Ariel Holan, se despidió de los hinchas de la UC para partir rumbo a Brasil tras conseguir un histórico tricampeonato.

Después de mucha especulación, finalmente se confirmó la noticia que lamentan en Universidad Católica. Y es que Ariel Holan dejará el puesto de director técnico utilizando la cláusula de salida para finalizar su contrato con el equipo cruzado. Todo esto para poder partir al Santos de Brasil.

Así, el estratega argentino utilizó su cuenta de Twitter para despedirse de todos los fanáticos de la “Franja”.

"Hoy me toca despedirme del club y de toda la familia cruzada. Hoy nuestros caminos se separan pero estaré eternamente agradecido. Pasamos un año atípico y lleno de emociones pero que quedará para siempre en nuestros corazones", comenzó.

Así, los Cruzados perdieron a su tercer técnico en tres campañas distintas, donde en todos han salido campeones. Gustavo Quinteros, Beñat San José y ahora Holan salieron del club tras levantar la copa. "Estoy muy agradecido por todo lo que pasé en Chile donde desde el primer día me han recibido con respeto y cariño. En este año me he sentido como en casa", agregó.

También dedicó palabras para los directivos de San Carlos de Apoquindo, y a quienes componen la institución. "Quiero agradecerle a los dirigentes, a Juan, a Tati y a todos con quien hemos compartido este camino que me llena de orgullo. A los jugadores que se han comprometido con nuestro proyecto desde el primer día y han sido la clave de un campeonato que quedará en la historia. A todos los trabajadores del club que nos facilitaron nuestra labor en todo momento. Al cuerpo técnico, ayudantes y a los que día a día nos acompañaron", reconoció.

Finalmente, Holan aprovechó para despedirse de los hinchas. "Y sobre todo le quiero agradecer a todos los cruzados y cruzadas por el apoyo en cada partido, nos dieron la fuerza para competir y ser campeones. Estarán siempre en mi corazón y el de toda mi familia Hasta siempre y gracias eternas", cerró.

