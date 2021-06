Eduardo Vargas anotó un omportante gol ante Argentina en el empate 1-1.

El delantero aseguró que se quiere convertir en el goleador histórico de las Copas América, donde registra 13 dianas y se ubica entre los 10 máximos anotadores.

"Para mí es un logro muy importante, creo que me siento muy feliz por estar dentro de los 10 goleadores históricos de la Copa América y aún me quedan cuatro o cinco partidos si llegamos a clasificar, para seguir creciendo y me gustaría estar dentro de los cinco o quizás ser el primero", aseguró el atacante.

Recordando el compromiso frente a los argentinos, sostuvo que "el primer tiempo fuimos un poco defensivos, pasivos, y en el segundo tiempo mejoramos mucho, logramos el penal que después salió el gol y tuvimos más posibilidades de llevarnos la victoria y no se pudo, pero estamos feliz con este punto".

Eduardo Vargas registra 13 conquistas en la Copa América.

El ariete anticipó el partido del viernes ante Bolivia : "Creo que todo el mundo sabe que tuvimos muchas opciones de gol -en el partido anterior contra la Verde-. No salió el gol, pero creo que si salía uno salían quizás cinco por la cantidad de llegadas, será distinto porque vienen de perder con Paraguay, tienen jugadores contagiados. Vamos a enfrentar el partido de igual manera que jugamos allá -en Chile- y contra Argentina".

Los hinchas creen que se ha menospreciado al jugador:

No somos conscientes de que Eduardo Vargas está a 4 goles de ser el goleador HISTORICO de la Copa America. Que jugador, la puta madre. — Andres Valenzuela (@Andres20vp) June 14, 2021

Eduardo Vargas alcanzó a Batistuta — Cristián Alejandro (desde🏘️ con 👨‍👩‍👧‍👦) (@Cavigol7) June 14, 2021

EL MAS GRANDE



EDUARDO VARGAS pic.twitter.com/OZoZ2uOL1M — SpaceAzul #BoricPresidente2022 (@spaceazul) June 15, 2021