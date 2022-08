Eduardo Vargas vive un verdadero calvario en Brasil

El atacante nacional sigue siendo cuestionado por su expulsión ante Palmeiras en Copa Libertadores y un grupo de fanáticos criticó su compromiso con el club de Belo Horizonte.

Eduardo Vargas vivió una última jornada tensa, pues hinchas del Atlético Mineiro lo “apretaron” a la salida del entrenamiento en Belo Horizonte.

“La afición es el mayor activo del club. Respeta al Galo. Si es de noche, te vamos a buscar. Sabemos que vas a varias fiestas”, le espetaron algunos de los más exaltados con el atacante nacional, que se defendió como pudo entre los gritos en su contra. “¿Fiestas? Hace tiempo que no salgo”, replicó el artillero de 32 años.

"Le tenemos cariño y respeto a Eduardo Vargas. Renovamos con él. Por un error no vamos a crucificar a una persona”, aseguró el presidente de Atlético Mineiro, Sergio Coelho.

TEVE COBRANÇA🐓



Integrantes da Galoucura, principal organizada do Atlético Mineiro, foram até a Cidade da Galo para cobrar os jogadores devido ao momento ruim do time na temporada. Eduardo Vargas, atacante do clube, questionou: "Que balada? Faz tempo que eu não saio" pic.twitter.com/LAcSsA6ifi