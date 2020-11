Eduardo Vargas se lamentó por no estar en La Roja y quiere volver con todo

El nuevo delantero del Atético Mineiro, Eduardo Vargas, habló sobre su marginación de esta doble fecha eliminatoria y aseguró que trabajará para volver.

Después de una extensa negociación, finalmente fue el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli quien se quedó con Eduardo Vargas. El atacante chileno llegó a Brasil porcedente de Tigres de México, y esta será la novena camiseta que vestirá en su carrera, donde ha jugado en Sudamérica y en Europa en distintos clubes como Nápoli, Gremio o el Hoffenheim de Alemania.

Por eso, ‘Turboman’ fue presentado ayer como el flamante refuerzo del conjunto Galo, donde usará la camiseta número 10 de Ronaldinho. También, aprovechó la oportunidad para referirse a su ausencia en la nómina de la Selección Chilena para los duelos ante Perú y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Es mentira que llamé, la verdad es que Chile tiene muy buenos jugadores adelante, hoy no me tocó estar ahí, pero sí estoy apoyando y trabajando para llegar a una posible convocatoria", confesó con respecto a una supuesta solicitud de su parte para no ser considerado y poder enfocarse en su contrato con el equipo brasileño.

Además, el goleador de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2011 indicó que "estoy a disposición del técnico y del equipo. La verdad, si él me pone para jugar, intentaré estar los 90 minutos. Estuve entrenando y estaba jugando, estoy bien".

Conocida es la gran relación que tiene Vargas con Jorge Sampaoli, ya que el entrenador argentino ha sacado el mejor rendimiento del jugador en la U 2011 y La Roja campeona de América 2015. Sobre esa relación, el ex Tigres confesó que "es muy buena. El sacó lo mejor de mí como jugador y persona. Hablé con él, me quería aquí y me da confianza. Estoy a disposición de él y del equipo".

"Con Sampaoli no jugué de 9, él tenía otros nombres en la U y sacó lo mejor de mí jugando por la punta izquierda o derecha. Ahora, no sé cómo me va a usar para jugar, pero donde me ponga, daré lo mejor", concluyó.