Eduardo Vargas declaró que no se sentía feliz en Mineiro y se propuso "empezar de nuevo"

El delantero chileno, Eduardo Vargas, se refirió a sus primeros meses en el Atlético Mineiro, donde confesó no estar satisfecho con su desempeño.

Eduardo Vargas se llenó de elogios el fin de semana tras dejar en claro su calidad tras anotar un golazo en la victoria por 3-1 del Atlético Mineiro. El ex equipo de Jorge Sampaoli derrotó a Patrocinense en el torneo estadual, y tras el duelo el chileno declaró que tomó una compleja decisión para dejar atrás la sequía goleadora.

“Turboman” llegó al cuadro Galo en noviembre de 2020 por solicitud expresa de Sampaoli, quien lo dirigió en sus mejores pasajes como futbolista. Y a pesar de que solo unos meses después el polémico entrenador decidió partir al Olympique de Marsella, “Edú” se las ha arreglado por su cuenta.

Vargas tuvo unas pequeñas vacaciones de diez días después de jugar el Brasileirao recién terminado. Sin embargo, el chileno no se sintió cómodo en su descanso con un mes sin anotar, por lo que determinó acortar sus días de relajo para regresar al trabajo.

"Sólo me tomé cinco días de vacaciones, porque quiero mejorar. Cuando llegué aquí jugué, pero no me sentí muy feliz con mis juegos. Así que volví temprano, para entrenar, trabajar y empezar de nuevo", declaró el bicampeón de América tras el partido frente a Patrocinense.

El ex goleador de Universidad de Chile añadió que se sintió "feliz con el gol y el equipo ganando. Sigamos adelante".

Debido a la decisión del chileno de no seguir con sus vacaciones, finalizó siendo titular en el triunfo del Atlético ante el equipo de la Serie D. Así, tomó la oportunidad para aprovechar de marcar su primer gol de la temporada y sumar confianza para los desafíos que vienen.

De esa manera, el próximo desafío de Eduardo Vargas con el Atlético Mineiro será ante Coimbra Esporte. Este viernes 19 de marzo, a partir de las 21:30 horas en Chile, ambos equipos chocarán donde pretende continuar con su buena racha.