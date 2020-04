El golero titular en el título de la quiebra del 2002 lamentó la situación y recordó los gestos que tuvieron sus compañeros en aquella época.

El ex arquero de los albos analizó el conflicto que se vive en el Estadio Monumental:

“Muy lamentable que se produzca este quiebre. Entiendo que hay una imagen y ejemplo de lo que pueden hacer otros clubes. Hay clubes que no tienen el gasto de Colo Colo y con lo del CDF pueden solventar sus gastos. Es difícil opinar de lo que pasa porque no estoy adentro, no he hablado con nadie, pero cuando uno habla y transmite una imagen, hay que sostenerla, no tener doble discurso en diferentes situaciones”, comenzó diciendo.

Para Lobos, los jugadores fueron mal aconsejados: “Hay situaciones donde hay que ceder. Nadie podía preveía todo lo que iba a pasar por esto de la pandemia, porque pasa en todo el ámbito laboral, se están perdiendo trabajos, ingresos. Sé que a nadie le gusta perder plata, pero con los sueldos que genera el club creo que los jugadores pueden ponerse la mano al corazón y retribuir lo que el fútbol les ha dado, dar un gesto, porque tampoco es que no les van a pagar. Quizás hay muchos que viven ese 30 o 40% que les van a descontar, pero con los montos que se manejan pueden vivir tranquilamente”, agregó.

Habló del equipo de la quiebra del Cacique: “Escuché a Daniel Morón explicando lo que pasó en la quiebra, y efectivamente dejamos de recibir mucho dinero. Pero también quedó todo muy claro, era como jugar a la ruleta rusa, teníamos contrato y si no se generaban todos los recursos pedíamos el 80% del sueldo, si se generaba más podíamos hasta cobrar un 120% del sueldo. Pero eso lo asumíamos, había un compromiso con el club”, señaló.

Agregó que “nosotros éramos todos formados en casa, sabíamos la idiosincrasia del club, sabíamos que estaba la gente con nosotros. La mayoría queríamos sacar adelante al club, estábamos dispuestos a cobrar un 80 o 70 por ciento de nuestro sueldo, siendo que no eran grandes cantidades. Pero son sentir distintos, situaciones distintas, éramos de casa y teníamos dos referentes que nos guiaron para tomar buenas decisiones. Para nosotros la importancia no era el dinero, era demostrar la confianza que nos dieron de representar al club más grande de Chile”.

Para cerrar, se refirió al estallido social: “Hay jugadores que tuvieron un doble discurso y eso hay que sostenerlo. Si yo empiezo a hablar por el estallido social, apoyando a los que tienen menos, pero les toca que le toquen el bolsillo, tienen que sostener ese pensamiento que expresan y así tienen una buena recepción de la gente. La gente quiere hechos y no los dan. Hubiera sido más fácil ceder un poco en sus remuneraciones, independiente de cuando la recuperen o no. Habría sido un lindo gesto para el club que tiene que cumplir con todos los trabajadores, porque el costo de mantener el Monumental es enorme”, completó.