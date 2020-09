Eduardo Lobos: “Me da pena la imagen que proyecta Colo-Colo, no ha crecido como club”

El arquero formado en la cantera del Eterno Campeón hizo un duro análisis de la profunda crisis que viven en Macul, donde han predominado las malas desiciones en todos los ámbitos, lo que los tiene peleando la parte baja de la tabla.

Colo-Colo cayó derrotado ante O’Higgins en la fecha recién pasada. Los celestes se presentaban en el encuentro últimos en la tabla del Torneo Nacional y dieron la sorpresa venciendo por 1-0 a los blancos, lo que no les permitió salir de la parte baja de la tabla y los complicó aún más.

Eduardo Lobos, ex arquero que jugó en el Popular entre el 2000 y 2003 y después entre 2011 y 2014, se refirió a la sensible crisis que viven en el estadio Monumental y le tiró gran parte de los dardos a la dirigencia.

“En el análisis final siempre se tiene en cuenta el equipo en la cancha, pero esto tiene un trasfondo mucho mayor que viene desde antes que se parara el fútbol, después con la disputa entre los jugadores y el club, el tema de la marca, que los presidentes tienen rivalidades de quién tiene más poder”, confesó Lobos en conversación conDale Albo.

Además, señaló que “el hecho que los jugadores se fueran a la AFC y no pudieran entrenar como la mayoría de los clubes con planificación a distancia”.

“Los que se prepararon mejor, O’Higgins, Wanderers… sus técnicos lo que más traspasan es la intensidad en el juego y se ve reflejado cuando enfrentaron a Colo Colo, con más variantes y movimientos. Se puede perder porque los equipos están mejor preparados que antes, donde casi existían sólo los tres grandes. Hoy está más parejo”, dijo el ex Everton de Viña del Mar.

Según el guardameta, lo que ha causado que Colo-Colo esté sumergido en esta crisis futbolística y dirigencial ha sido la serie de malas decisiones que vienen tomando los mandatarios del club.

“Colo-Colo no ha evolucionado ni crecido como club, la calidad de los jugadores no la discuto, pero algo está pasando quizás en la parte técnica, en las contrataciones, que Gualberto iba a estar un par de partidos, después se queda y ahora nuevamente está cuestionado. Hay una incertidumbre total y transversal en todo el club”, manifestó.

Finalmente, concluyó señalando que “juegan a no equivocarse, tuvieron apenas dos llegadas en 90' cuando Colo-Colo siempre tiene que ser protagonista. No hay capacidad de reacción y no se ve solución. Es preocupante porque en la tabla está abajo y no se ve un cambio futbolístico, anímico ni psicológico. Me da pena la imagen que proyecta siempre Colo Colo, de conflicto y problemas”.

Revisa la entrevista completa a Eduardo Lobos a continuación: