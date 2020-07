El ex portero de los albos volvió a cuestionar el paso del ex azul por el Cacique.

El ex golero de Everton de Viña del Mar analizó la llegada de Pinto: “no critico que lo hayan contratado a él, sino la forma. Cuando hablamos de que el club tenga una estructura, que le de posibilidades a los que están formando en casa, donde invierten muchísima plata. En contra de Miguel no tengo nada. Ha hecho una carrera maravillosa, estuvo en México, en la Selección”.

En la misma línea, cree que: “siento que no es un arquero para Colo Colo, por sus características. Detrás de Bryan estaba Dario Melo, contratado, Omar Carabalí, Julio Fierro, que han demostrado tener una proyección importante en Colo Colo. No siento la necesidad de tener un arquero como Miguel. Brayan tiene que tomar la personalidad y empezar a proyectarse”

Además de repasar a Miguel Pinto, Lobos se dio el tiempo de analizar el rendimiento de Brayan Cortés con la camiseta del Cacique:

“Jugar en Colo Colo no es fácil, no es para cualquiera. He visto llegar a los mejores jugadores del país a jugar en Colo Colo y han tenido un rendimiento cero. Las responsabilidades son distintas. En Iquique tenía una personalidad increíble para cortar un centro”, afirmó Lobos.