El comunicador no tenía dudas sobre el potencial del jugador formado en Colo-Colo.

Eduardo Bonvallet, fallecido exfutbolista mundialista y comentarista de fútbol apostó todo por Pavez en el año 2013: "Hay uno compadre, los he pelado, pero después me he puesto a observar, porque siempre pienso en la selección, y digo este tiene buen físico, mete ¿Cómo anda con la derecha? bien, es diestro, se la da a un compañero, se pasó a uno con la zurda", dijo.

Va a ser un crack, este es mejor que Vidal cuando empezó Vidal. No me vayas a liquidar. Paolo Vivar me liquidó. La selección te espera, el mundo te espera. Lo veo aparecer allá, acá, lo veo guapear ¿Cuál es la mala suerte de este niño? que juega un equipo muy malo, si jugara con jugadores buenos. Si él jugara en un equipo bueno, sería la gran figura de Colo Colo", agregó.

El Gurú se la jugó: "Es el futuro crack del fútbol chileno de todo lo que he visto. Yo te sorprendo po' compadre, ahí está la diferencia entre yo y los otros".