Eduardo Berizzo recibe críticas por "hacerse la víctima" en La Roja

Eduardo Berizzo se mostró afectado por las críticas recibidas al mando de La Roja pero según Nicolás Peric los reclamos en su contra son totalmente justificados. Es justamente por este motivo que el exarquero no tuvo filtro para referirse al entrenador.

"Puede tener sensaciones hasta de persecución, pero los resultados están ahí, a ratos son indefendible los resultados que obtiene", dijo Nicolás Peric en ESPN.

Luego continuó agregando que "hacemos un análisis futbolístico en base de lo que sucede, de lo que esperamos y lo que termina sucediendo, nunca le hemos faltado el respeto".

En ese mismo sentido, el exarquero de Audax Italiano justificó todas las críticas que ha recibido el entrenador de Chile.

"Hemos dicho no funciona, no tuvo capacidad acá, erró los cambios, una cuestión futbolística. Si eso de criticarlo y a la vuelta de la esquina esperar resultados qué quiere, si como a él le indigna no estar en un mundial, a nosotros también", dijo.

Finalmente no tuvo filtro para lanzar que "tengo la esperanza que con lo visto en los Panamericanos la Selección juegue mejor. Usted depende de su trabajo, de cómo logra sacarle rendimiento a un equipo porque si somos estrictos y vamos a los números se tendría que haber ido".

Los descargos de Berizzo por sus críticas en La Roja

Eduardo Berizzo en conferencia de prensa se mostró bastante afectado por las críticas recibidas durante el proceso que ha llevado al mando de la selección chilena.

"Me indigno, pero no solo porque el resultado te interrumpa un proceso, sino por la liviandad en que todo el mundo puede hablar de tu trabajo“, parte su declaración Berizzo, para luego señalar “imagina si yo les digo a ustedes que pierdan su trabajo mañana porque se equivocaron, llegaron tarde, erraron en la nómina, dicen unos nombres y yo convoco a otros. ¿Por qué hablamos del trabajo de otro así?", dijo Berizzo en rueda de prensa.