Eduardo Berizzo quiere hacer desesperados cambios en La Roja

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, anunció tres modificaciones en la Roja de todos de cara al duelo amistoso de este martes ante Qatar en Viena

“Va a atajar (Gabriel) Arias porque queremos ver porteros y rendimientos. Brayan lo ha hecho bien y ha demostrado sus cualidades, pero también queremos ver a Gabriel en acción para poder compararlos. Esa es la idea de que estemos juntos aquí”, indicó el seleccionador.

En cuanto a la salida de Pulgar y el ‘Príncipe’, el exentrenador de la selección de Paraguay explicó que “Erick tiene un esguince que lo tiene sin entrenar desde el partido con Marruecos y Charles arrastraba una lesión en el tendón de Aquiles que se agravó. No están disponibles para este partido“. No reveló a sus reemplazantes.

A la hora de armar el equipo de todos para el cruce con Qatar, el exDT del Celta y el Sevilla dijo que “vamos a jugar con línea de cuatro para resolver de otra manera el ataque rival, que son dos atacantes. No construyendo una línea de tres centrales, si no que con un volante incrustado que nos permita tener más gente en el medio y no utilicemos tanta gente en el inicio del juego y sí en el pase de salida”.

“Quiero que sostengamos la presión el mayor tiempo posible, una presión alta que nos dé quites peligrosos a favor. A mi manera de ver el juego, la presión es un recurso ofensivo porque ofrece quites ante una defensa desarmada. Estuvimos muy cerca de quitarle la pelota a Marruecos”, complementó.

Por último, respecto al rival, Berizzo indicó que “Qatar es un equipo que contragolpea, que sale rápido, que espera, que sale directo y que apoya su juego en los dos atacantes, muy ágiles y muy rápidos (…) Qatar nos obligará a elaborar el juego y a tener imaginación y movimiento, ocupar el ancho del ataque y variar altura para poder atacar con claridad”.