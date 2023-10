Eduardo Berizzo no tiene descanso a pesar del triunfo y suma más críticas

La Roja consiguió un trabajado triunfo ante Perú en las Eliminatorias y sumó sus primeros tres puntos del proceso. Sin embargo, esto no le dio tranquilidad a Eduardo Berizzo y sumó nuevas críticas a pesar de haber derrotado a los peruanos

"Hicimos lo que siempre hemos hecho, porque siempre le hemos ganado a Perú de local, un primer tiempo con un par de llegada y en el segundo también se terminó de abrir el partido", comenzó diciendo Coke Hevia en diálogo con Bolavip.

Quizás te pueda interesar: Arturo Vidal le deja un fuerte mensaje a quienes lo llaman mufa

Luego, continuó con sus criticas hacia Eduardo Berizzo y destacó su falta de decisiones en los momento difíciles.

"Berizzo nunca intentó hacer algo desde la banca, lento en los cambios, poco refresco al equipo, le sobró siempre un volante, le faltó siempre un extremo", mencionó.

En ese mismo sentido, complementó y lanzó su dura crítica final para que no olviden lo que ha hecho el DT.

"Se lesionó Catalán, Paulo Díaz de lateral, es cierto, no jugó mal Paulo Díaz, pero habla un poco del pensamiento del DT. Esta victoria no tiene que anular la poca capacidad de Berizzo, no veo porqué uno debiera decir "oh, que buen partido desde el banco", es un equipo muy discreto", concluyó Coke Hevia.

De esta manera, Eduardo Berizzo sumó más y nuevas críticas a pesar de haber conseguido su primer triunfo al mando de Chile en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 demostrando que aún tiene muchos detractores por su estilo de juego.