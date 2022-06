Eduardo Berizzo explotó tras rumor sobre Claudio Bravo

El nuevo entrenador de la Roja de todos se refirió a la situación del golero del Real Betis, quien para esta gira asiática no acudió pues recién se recupera de una lesión sufrida en Europa.

"Según comentan en Juan Pinto Durán, el rendimiento de Bravo ha decrecido en un 30%. Tiene menos fuerza, físico y reflejos que antes, revelan. No es una evaluación antojadiza, ya que así lo han establecido las mediciones del GPS del meta en la Roja", expresa la publicación de

El capitán salió al peso por su cuenta de Twitter expresando su molestia. "No será que alguien me quiere sacar a toda costa, podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS? Jamás en toda mi carrera he utilizado GPS para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa. LIAR! (sic)", indicó.

"No es real, yo no hablé de él. No hay ninguna polémica, no pasa nada", manifestó antes de emprender viaja a Asia para la Copa Kirín.

Berizzo, además, se mostró molesto con los medios de comunicación que se hicieron presentes en el principal aeropuerto del país. "Déjenme pasar, déjenme tranquilo, no quiero dar declaraciones, esto no es común".