Eduardo Berizzo destaca el nivel de los amistosos de la Roja en junio

El entrenador de la selección chilena analizó este microciclo del equipo Sub 23 y los partidos que se vienen para la selección adulta.

“Hoy no es fácil encontrar rivales, los partidos de Selecciones adultas no son rentables de por sí, entonces hay que encontrar y trabajar mucho. Yo no menosprecio a ningún rival”, agregó el Toto de entrada.

Sobre la presencia de algunos jugadores del actual microciclo Sub 23 para estos encuentros, el DT sostuvo que “dependerá del rendimiento. Hemos visto más de 100 futbolistas, y seguimos observando. Se acerca la competencia, la lista se irá puliendo, los entrenamientos aumentando, y el mes de julio será muy importante para retomar ese proceso. Estamos buscando futbolistas que aporten a la Fecha FIFA que se viene”.

“Ahora estamos en un microciclo Sub 23, pero siempre apuntado a la adulta. Es lo que le digo a mis jugadores: uno llega a Pinto Durán y tiene que quedarse. No viene a jugar en la 17, en la 19, en la 23. Uno apunta a la adulta y en este proceso estamos”, agregó.

Para finalizar y analizando los Juegos Panamericanos que jugará el seleccionado Sub 23, Berizzo declaró que “estamos preparando ese equipo, llevamos siete microciclos con la Sub 23, pero esos futbolistas son opciones a la adulta. Ejemplo: (Aravena) Aravena. Ha venido de un proceso Sub 23 y ha terminado jugando en la Selección mayor. Ese es el desafío de nuestros jugadores, y de cara a la Fecha FIFA triple, vamos a intercalar futbolistas jóvenes con los extranjeros que lleguen más adelante.

ACÁ ESTAN LAS FECHAS Y HORARIOS DE LOS AMISTOSOS:

Chile vs Cuba – Domingo 11 de junio a las 18:00 horas – Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción

Chile vs República Dominicana – Viernes 16 de junio a las 20:30 horas – Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Bolivia vs Chile – Martes 20 de junio a las 20:00 horas – Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en Santa Cruz, Bolivia.