Edson Puch se confiesa: “El virus me pegó fuerte, aún me siento débil”

El jugador de Universidad Católica, Edson Puch, se refirió a cómo se ha sentido tras contagiarse de coronavirus hace algunos días.

Gran impacto causó hace algunos días una información que salió desde la Universidad Católica con respecto a la pandemia del coronavirus. Y es que los “Cruzados” informaron que uno de sus jugadores dio positivo en los exámenes PCR que se les hacen constantemente para poder entrenar bajo las exigencias sanitarias.

Se trata del delantero Edson Puch, quien no solo se contagió, sino que también lamentó el sensible fallecimiento de su abuela producto del Covid. Y ahora, el iquiqueño dio a conocer por medio de sus redes sociales que aún se mantiene afectado por el virus, el cual él mismo reconoció que le “pegó fuerte”.

Y es que por medio de Twitter, donde Puch es muy activo, un fanático cruzado le consultó al respecto de su estado de salud. Ante la pregunta, el futbolista indicó que espera poder regresar lo antes posible a los trabajos con sus compañeros en la “Franja”. Además, reconoció que se siente débil.

"La verdad es que el virus me golpeó fuerte. Hoy me siento mejor, aún débil, pero mejor", indicó el ex Universidad de Chile. Cabe mencionar que el “Comando” no pudo decir presente en la épica remontada de la UC ante Colo Colo en la Supercopa, donde se coronaron campeones tras vencer a los albos por 4-2.

Ahora, los pupilos de Gustavo Poyet se alistan para comenzar el camino en el Campeonato Nacional 2021. El cuadro precordillerano llega a defender su chapa de tricampeón del fútbol chileno, y de seguro irán con todo para intentar conseguir un histórico tetracampeonato.

Así, este domingo 28 Universidad Católica visitará al recién ascendido Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún. A partir de las 19:30 horas, los “Cruzados” saldrán en busca de su primera victoria en la competencia.