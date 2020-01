El enorme sacrificio que Edson Puch está dispuesto a hacer para seguir en la UC

La teleserie de Edson Puch puede tomar un insospechado capítulo pues el jugador está decidido a hacer un gigantesco esfuerzo para quedar en La Franja.

Edson Puch lo tiene absolutamente decidido y desde hace tiempo ya: no quiere ir a Colo Colo, no quiere regresar a Pachuca y su único deseo es permanecer en Universidad Católica, club donde fue campeón y es máxima figura.

Pero todo es complicado debido a la larga teleserie que se ha transformado su renovación en los cruzados debido a que el elenco mexicano pide más dinero del que la UC puede pagar y que los Albos si tienen.

Pero los deseos del iquiqueño son más fuertes y por eso estaría dispuesto a hacer un gigantesco sacrificio con tal de quedarse en San Carlos de Apoquindo.

“En su entorno dicen que no quiere volver a México e incluso ha evaluado decir que no jugará los 6 meses que le restan de contrato. También comentan que no quiere jugar por Colo Colo, se quiere quedar en la UC”, indicó El Mercurio al respecto.

Edson Puch tiene aún seis meses de contrato con Pachuca, club que le exigió viajar a tierras aztecas lo antes posible para ponerse a entrenar junto a ellos mientras se resuelve su situación.

Por el momento, el futbolista-cantante sigue en si Iquique natal, declarado en rebeldía hasta que se confirme su permanencia en Universidad Católica.