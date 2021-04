Edson Puch reveló detalles del sufrimiento que le ha causado el coronavirus

El extremo de Universidad Católica, Edson Puch, confesó que “este último tiempo la he pasado mal” por culpa del coronavirus.

Edson Puch no lo ha pasado nada de bien este último tiempo. El delantero de Universidad Católica se contagió de coronavirus mientras pasaba sus vacaciones en Iquique. Y el virus lo golpeó duramente, tanto así que aún no se ha podido integrar a los entrenamientos de Gustavo Poyet.

Pero más allá de lo futbolístico, “Comando” sufrió con una serie de complicaciones médicas después de su contagio. Es más, recién esta semana regresó a Santiago y se tuvo que someter a una resonancia magnética al corazón después de tener complicaciones cardíacas que encendieron alarmas en San Carlos de Apoquindo.

"Quería contarles que los exámenes que tuve que repetir han salido mucho mejor. He tenido una evolución favorable", detalló Puch ayer a través de su cuenta de Twitter. "Por fin una buena (noticia) y me tiene muy contento, ya que este último tiempo la he pasado mal", añadió.

El ex atacante de Universidad de Chile adelantó que este viernes la UC comunicará más información con respecto a su evolución. Y es probable que también se sepa en cuánto tiempo más podrá regresar a las canchas en búsqueda del tetracampeonato con los “Cruzados”.

"Gracias por la preocupación", concluyó.