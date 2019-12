Pachuca se aburrió de esperar: “Edson Puch no va a ir a la Católica”

El elenco mexicano sigue sin aceptar las ofertas de Universidad Católica por Edson Puch y señalaron que Colo Colo es el único que llega al precio.

El futuro de Edson Puch parece estar definitivamente enfilado hacia el Estadio Monumental, luego que el Pachuca le diera un nuevo portazo en la cara a Universidad Católica, indicando que están molestos y ya no esperarán más.

Cabe recordar que la opción de compra de la UC por su gran figura de este 2019 vence el próximo martes 31 de diciembre, y esta revelación sería el definitiva tras no ser considerados los esfuerzos que hizo Cruzados.

Es más, un dirigente azteca del cual no se reveló su nombre, según El Mercurio, le reveló que ya hay una enorme molestia en la dirigencia de Pachuca debido a la forma en que la UC ha hecho las tratativas.

“Desde la primera oferta, que fue una vergüenza, Católica no ha vuelto a comunicarse con nosotros. Siempre hacen lo mismo y son prácticas que no nos gustan, y por lo mismo, somos categóricos en decir que, en esos términos, el jugador no va a ir a la Católica”, declaro.

Finalmente, el dirigente anónimo que habló con El Mercurio les dijo que “después de la presentación de Leonardo Valencia, nos comunicamos con Colo Colo y nos dijeron que siguen dispuestos a pagar por Puch”.