Edmundo Valladares pide la suspensión del duelo ante Audax Italiano

Edmundo Valladares, actual presidente de Blanco y Negro habló con Los Tenores de ADN sobre el brote de covid que afecta a Colo Colo, que dejó a todo el plantel, cuerpo técnico, juveniles y algunos trabajadores del estadio Monumental en cuarentena.

“Hemos sido notificados de la resolución de la autoridad sanitaria pasadas las 20 horas. Menos de 24 horas antes del partido que tenemos mañana ante Audax Italiano en Rancagua. Por lo mismo y entendiendo además cuáles la reglamentación de la ANFP, solamente ellos tienen la potestad para suspender los partidos del torneo por fuerza mayor y nosotros consideramos que este sí es un caso de fuerza mayor. Se está enviando casi a 50 personas. Todo el plantel del primer equipo, todo el cuerpo técnico, más de 10 jugadores de las series juveniles del club”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “desde lo logístico, no nos da margen para hacer un viaje mañana a Rancagua y llevar de buena forma el partido como corresponde. Nosotros queremos que prime la justicia deportiva, igualdad de condiciones y nos parece que lo que corresponde es que pueda primar esa justicia deportiva”.

Respecto a la negación del presidente de Audax para suspender el partido, Valladares indicó: “Es una posición válida del presidente Lorenzo Antillo, pero no lo compartimos. En situaciones adversas y de salud, no nos parece. Acá se termina desvirtuando y se pierde el foco de una variante que era inédita. Además no nos parece que aparte de la presión que están enfrentando nuestros jugadores y otras personas que están contagiadas, tengamos que sumarle una situación extra. Ahora existen más fechas a diferencia del año pasado, hay más alternativas para poder jugar. Nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, ya que hay otros rivales por el título que recién jugarán el día domingo y lunes”.

Tras ello, dijo que: “Creemos que una de las condiciones para que se suspenda, es que acabamos de ser notificados y el partido está fijado para mañana a las 20 horas. Además es una variante que no estaba considerada por la ANFP. Obviamente en estas condiciones no vemos cómo podemos enfrentar un partido de fútbol profesional".

Finalmente, el timonel de ByN cerró diciendo que “nosotros le hemos manifestado al directorio de la ANFP sobre la suspensión de este partido, pero no tenemos la respuesta oficial. Esperamos que pueda primar el criterio deportivo, ya que estamos solicitando algo que es mínimo, que es la justicia deportiva. Creemos que deben hacerse gestos y que no se empañe esta recta final, lo que sería sumamente lamentable“.

¡MÁS DE 40 CONTACTOS ESTRECHOS! #ESPNFShowChile 🗣 Edmundo Valladares informó que Colo Colo pedirá la suspensión del partido vs. Audax Italiano: “No hay condiciones de justicia deportiva para poder llevar a cabo este partido”. pic.twitter.com/RkXe6YBs6U — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 28, 2021

