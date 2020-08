Duro debate entre los hinchas del Betis tras fichaje de Claudio Bravo

Los fanáticos discutieron debido a la elevada edad del portero chileno.

Las redes sociales explotaron con el anuncio del golero chileno al Real Betis.

Hubo cientos de fanáticos que celebraron la llegada del portero formado en Colo-Colo al equipo de Pellegrini, pero otros cuantos no quedaron contentos con la contratación de un jugador que está terminando su carrera.

Igualmente, la mayoría de los comentarios salieron en apoyo del golero de 37 años. Sin embargo, su edad fue el fundamento para que algunos lo criticaran.

Claudio Bravo vestirá su cuarta camiseta en Europa tras estar en dos de los clubes más importantes del mundo como lo son Barcelona y el Manchester City.

Mira las reacciones acá:

Mientras otros fichan a jóvenes que ya han demostrado su categoría como Oscar y encima ganan títulos, otros fichamos a vejestorios. No creo que sea la forma de crecer y sacar plusvalías. Gestión incompetente. Y no no me hago del sevilla.