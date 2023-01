Duro dardo a Gala: "Te cuelgas de todos los futbolistas"

En el programa "Sígueme y te sigo" de TV+, el modelo Luis Mateucci aseguró que la ex pareja de Mauricio Isla la busca cada vez que tiene un problema y contó que "la vi en un restaurante, andaba sola, y como que otra vez alejándose. Lo voy a decir en la cámara porque de verdad que me da un poco de pereza, porque no es la misma cuando está sin, que con… cuando le sirve, ahí está Mateucci, pero cuando no le sirve, Mateucci fuera".

"No me estoy colgando de ella, ¿no será que ella se cuelga de mí?", agregó la actual pareja Daniela Aránguiz y sentenció con un potente mensaje: "Flaca, ¡basta! Si la que se cuelga de todos los futbolistas sos vos, no busca otro rubro".

El ex chico reality no se detuvo ahí y acusó una agresión por parte de la ex pareja del lateral de la UC: "Había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua", contó.