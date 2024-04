"No todo puede ser pausas": Duras críticas contra Marcelo Díaz en Universidad de Chile

Universidad de Chile es uno de los mejores equipos que tiene el Campeonato Nacional esta temporada. Los dirigidos por Gustavo Álvarez se ubican en el primer lugar de la tabla de colocaciones, sacándole tres unidades de ventaja a su más cercano perseguidor Palestino, con quienes empataron 2-2 este fin de semana.

El romántico viajero fue uno de los equipos que más participó durante el mercado de fichajes, trayendo una gran cantidad de refuerzos. Incluso lograron el tan ansiado regreso de Marcelo Díaz al equipo, quien actualmente es el capitán de los azules y una de las figuras dentro de la cancha en la buena temporada que vienen haciendo.

Pero en las últimas semanas, pese a no tener derrotas, Universidad de Chile comenzó a sumar muchos empates, esto no les ha permitido alejarse por completo de sus más cercanos perseguidores en la tabla de colocaciones y uno de los jugadores más criticados en ese aspecto es precisamente Marcelo Díaz por su trabajo en medio terreno.

Según información entregada por La Cuarta, lo que se le reclama a Marcelo Díaz es que relentiza mucho el juego en Universidad de Chile, lo que hace que muchas veces se pierdan algunas oportunidades claves de gol o incluso se cambie el ritmo del partido. Quien expuso precisamente sobre esto, fue el periodista Cristián Caamaño.

"No lo han desplazado porque el equipo está invicto, no se ha lesionado y el equipo encontró un funcionamiento, guste o no. La U se acostumbró a jugar al ritmo de Díaz y debido a esto debe jugar una marcha más, no todo puede ser pausa". Si bien Marcelo Díaz es uno de los jugadores más queridos por los hinchas, este es un aspecto que podría mejorar.