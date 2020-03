Los medios españoles se refirieron al desempeño del volante chileno.

La derrota de Barcelona ante Real Madrid en el clásico de La Liga de España fue analizada por la prensa de España.

Nadie quedó afuera de las críticas, tampcoo se salvó Arturo Vidal, quien fue reemplazado antes de los dos goles del cuadro merengue.

Pero el King no fue bien evaluado por los analistas. Diario Sport le dio 6 puntos sobre 10 y aseguró que "buscó no complicarse la vida nunca, pero no es el más técnico de la plantilla y sufre con el balón. Desafina la partitura del resto".

Mejor fue la valoración de Mundo Deportivo, que catalogó a Vidal como "el jugador con más carácter del Barcelona" y subrayó que "en el minuto 69 fue el sacrificado para que entrara Braithwaite justo antes de que marcara Vinicius el 1-0".

Por su parte, AS España criticó el "mal partido del chileno. Desacertado con el balón y poco preciso a la hora de presionar. No supo entenderse nunca con De Jong al estar prácticamente en tierra de nadie y Setién se vio obligado a sustituirlo ante tanto despropósito en el juego".

Yahoo Deportes fue más categórico: "Arturo Vidal, ese gran guerrero que todo culé idolatra, no aportó nada al equipo en setenta minutos, más allá de cinco o seis pérdidas de balón", sentenció la web de noticias.

Finalmente, Marca advirtió que el chileno "no se encontró cómodo orientado a la derecha" y que "estuvo desacertado en el pase y su tarea fue más vigilar las subidas de Marcelo por la banda izquierda. Se fue apagando con el paso de los minutos".