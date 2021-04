Dudamel: “Creo que hay gente que se resiste a que un DT venezolano pueda estar en la U”

El cuestionado director técnico de los universitarios aseguró que su nacionalidad venezolana genera resistencia en los hinchas y medios, sin embargo descartó algún tipo de xenofobia.

“De xenofobia, cero. No he sentido en ningún momento de mi vida profesional y social algún tipo de xenofobia, todo lo contrario, si hay algo que destaco es todo el respeto en todas las áreas de mi vida y para con mi familia”, declaró en conversación con ESPN.

“No quiero que se tome como xenofobia, pero sí creo que hay gente que se resiste aún a que un técnico venezolano pueda estar en la U, pero no tiene nada que ver con la nacionalidad, sino con la capacidad, porque vienen con esas frases de casete: ‘allá se juega al béisbol’ y un concepto que es obsoleto”, agregó

Dudamel sostuvo que “a nivel personal como venezolano, que me siento muy orgulloso, nunca he sentido ningún tipo de xenofobia. Puedo opinar o decir o tener esa sensación que algunos se resisten, y quizás puedo estar equivocado, pero cuando en algún momento he escuchado alguna crítica, que puede ser de un hincha, que no necesariamente tiene que ser de la U, puede ser un periodista, y que ya pasa, ya salta la crítica de los futbolístico y pasa a lo personal, cosa que no comparto, creo que es a la resistencia al técnico venezolano, pero no me condiciona, no me victimiza en lo absoluto. Me quedo con el porcentaje mayor que se hace en base al respeto”.

“No quiero que se dramatice con el tema de la xenofobia y el venezolano, porque eso socialmente siempre lo he sentido con todo el respeto y en todas las áreas de mi vida”, cerró.