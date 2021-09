DT del Watford reveló el motivo por el cual cortó a Francisco Sierralta

El defensa chileno, Francisco Sierralta, no fue convocado a los dos últimos partidos de la Premier League y su entrenador explicó los motivos.

Después de vivir grandes momentos la temporada pasada, Francisco Sierralta no la pasa nada de bien en Inglaterra. Esto porque el defensa chileno venía siendo titular en el Watford en su ascenso a la Premier League, pero ahora el técnico Xisco Muñoz lo borró repentinamente del equipo.

Así ha ocurrido al menos en los dos últimos partidos de las “Abejas” en la Premier, donde vencieron al Norwich y empataron con el Newcastle. Y el zaguero formado en Universidad Católica no fue ni si quiera nominado para ninguno de los dos duelos.

Sierralta anotó un autogol en la caída ante Wolves hace dos semanas, y después no apareció en la derrota con el Stoke City en la Carabao Cup. Motivo que fue más que suficiente para que el entrenador lo incluyera en el listado de futbolistas que deben “trabajar más duro” para recuperar su puesto.

"Son las reglas. Tengo 23 jugadores. Además, Dan Gosling está fuera. Tenemos distintos jugadores que no entran en el equipo. Tenemos un plantel potente y a veces estás entre los once, o a veces no estás en la lista", señaló el estratega español.

Y el zaguero nacional tendrá su última chance para jugar antes de la fecha FIFA será este sábado. Duelo donde el Watford visitará al Leeds de Marcelo Bielsa en una nueva fecha de la siempre competitiva liga inglesa.

"Es el momento para que todos trabajen duro para ganarse un lugar. El equipo está preparado para dar un rendimiento más consistente", finalizó Muñoz. Quien dirige un equipo que se ubica en la decimosegunda posición de la tabla con siete puntos en seis partidos.