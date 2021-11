DT del Blackburn Rovers exigió al club la renovación de Ben Brereton

El técnico inglés, Tony Mowbray, quiere retener a Ben Brereton en su equipo ante el interés de otros clubes de la Premier League y La Liga de España.

Ben Brereton vive actualmente su mejor temporada en el profesionalismo, y él mismo ha reconocido que su llamado a La Roja lo ha inspirado. Y es que el delantero inglés-chileno acaba de marcarle un doblete al Derby County de Wayne Rooney defendiendo al Blackburn Rovers, y lleva 12 goles en la Championship.

Y su increíble nivel ha provocado que varios equipos de la Premier League y La Liga se empiecen a interesar en él. Lo que no tiene nada feliz a Tony Mowbray, entrenador del Blackburn, que en diálogo con LancsLive dejó claro que quieren contar con “Big Ben”.

"Nunca me preocupó vender jugadores. ¿Cuánto crees que vale, 30 millones de libras? ¿40 millones de libras?", disparó desafiantemente de entrada el estratega y ex jugador inglés.

"No me importa, entrenaremos a los jugadores que tenemos. Si un club de la Premier League o La Liga, o algún lugar al que Ben quiera ir, viene y nos ofrece el dinero que creemos que es correcto”, complementó.

“No digo que estamos en el mercado para vender a Brereton porque esperamos mantenerlo aquí, nos ayuda a mantenernos cerca de la parte alta de esta liga y sigue marcando goles, pero todavía es un niño muy joven", añadió.

"No me siento aquí y me preocupo por perder a ninguno de nuestros jugadores. La frustración ha sido la reinversión en el equipo. Acabamos de vender un delantero centro y todavía no ha habido mucha inversión, lo entiendo por Covid y las pérdidas financieras de nuestra propiedad a través de un momento difícil", concluyó.