DT de U. de Concepción en picada contra la ANFP: “Acá hay cosas extrañas”

El DT de U. de Concepción, Eduardo Acevedo, descargó su rabia tras caer 4-0 contra Iquique y se tiró sin filtro contra la ANFP por la programación.

Una dura derrota vivió ayer la Universidad de Concepción en su visita al Estadio Tierra de Campeones. El Campanil cayó por 4-0 ante Deportes Iquique, y quedó ubicado en el noveno puesto de la tabla de posiciones, mientras que los Dragones Celestes, con goles de Michael Fuentes (30’), Álvaro Ramos (42’ y 45+2’) y Matías Donoso (67’), quedaron el puesto 14.

Tras la derrota, el entrenador de Universidad de Concepción, Eduardo Acevedo, simplemente explotó en contra de la ANFP. El estratega charrúa se quejó por la programación de los partidos y la suspensión de estos por los casos de coronavirus, además recordó un episodio vivido por un miembro de su staff.

“Jugamos tres partidos en la semana, vamos a Cobresal, jugamos hoy, Iquique descansa una semana por más que tenga Covid, no juega la U. Hay cosas extrañas, acá hay cosas que son extrañas. Va a haber una sanción a nuestro profesor que no tiene nada que ver”, lanzó en diálogo con el CDF.

Sobre dicha sanción, Acevedo aludió a la situación que enfrentó su preparador físico, Luis Alberto Mena, quien fue acusado por insultos racistas. Un medio dio a conocer que el PF del Campanil realizó la acción en cuestión en noviembre, contra un pasapelotas colombiano de Curicó Unido en el Estadio La Granja.

“Me tengo que callar para quedar bien. Felicito a Iquique, pero hay cosas que se tienen que decir: tres partidos, en la altura de Cobresal, viaje tremendo, partido de local y ahora acá y ellos descansan una semana. No es lógico, hay cosas que se hacen sin la cabeza. Puede haber una sanción a un profesor muestro que es una eminencia por un periodista que dijo algo que no tiene ni idea”, añadió.

Para finalizar, Acevedo señaló que“felicito a Iquique, nos ganó bien, hizo un gran partido, pero me interesa remarcar lo otro.Todo lo demás no lo voy a soportar. Sumiso nunca fue. Hay cosas que en el fútbol no están bien. Lo del profe Mena, lo de las cuatro tarjetas”.

“El resumen del partido es que Iquique fue superior y nada más, nosotros no estábamos aptos físicamente. No estuvimos a la altura, veníamos de un desgaste tremendo, se lo dije a los dirigentes, pero no somos escuchados. Hay cosas que duelen”, concluyó.