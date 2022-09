DT de U. de Chile Femenino quiere entrenar al equipo masculino

Carlos Véliz, entrenador del plantel femenino del Bulla, se refirió al mal momento que vive el equipo masculino del club y reconoció que estaría dispuesto a asumir el banco azul.

“Si la dirigencia piensa o estima que yo debo estar al mando de la dirección técnica del primer equipo masculino, yo no tendría problemas en aceptar ese desafío. De todas formas, hoy está Diego López y hay que apoyarlo”, señaló en Directv Sports.

“Me seduce la posibilidad de dirigir el fútbol masculino, quiero probarme, me gustaría llegar, si llega esa chance no diría que no. Hay que estar preparado para esa ocasión. La idea es seguir trabajando día a día”, mencionó Véliz.

En cuanto a la crisis que vive U. de Chile, el estratega chileno comentó que “nosotros no somos ajenos a la realidad institucional del club. Somos conscientes de lo que pasa. Nos duele el momento que vive el equipo masculino. Esperamos que los resultados mejoren de aquí en adelante”.

Carlos Véliz también tuvo palabras ante la opción de que reemplace a José Letelier en la banca de La Roja Femenina. “Me encantaría llegar a la selección, si no es ahora, será en un futuro. Ojalá algún día se dé, no estoy apresurado”, agregó.