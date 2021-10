DT de Blackburn alucina con el juego de Ben Brereton Díaz

DT de Blackburn está feliz con el juego que está mostrando el delantero de la roja de todos. Tony Mowbray, está maravillado con el rendimiento del 22 y explicó que lo llevan con cuidado, pese a que tuvo muy poco descanso entre el duelo ante Venezuela y el juego contra Coventry City, donde ingresó en la parte final del duelo.

"Hay una gran cantidad de logística involucrada en tener a Brereton Díaz disponible para entrenar y jugar", explicó el estratega acerca de la condición del atacante.

"Es un niño brillante y lo está haciendo increíblemente bien para su país", dijo Mowbray acerca de sus presentaciones en las eliminatorias.

"Está manejando todo muy bien. No veo ningún problema con Ben, seguirá poniéndose la camiseta y dándolo todo", agregó.

El próximo partido de Blackburn Rovers será este martes por el Championship, donde Ben Brereton espera ser titular desde las 15:45 horas de Chile ante QPR.

🎟️ #Rovers have launched a first ever, one-off, 17-game Season Ticket!



🤝 Spread the cost through direct debit and make significant savings against individual match tickets.



🙌 This is the best way to support the lads for the remainder of the season ... get on board now!



🔵⚪️