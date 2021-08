DT de Ben Brereton no lo quiere en La Roja: "Aquí pagamos su salario"

El director técnico del Blackburn Rovers se refirió a la opción de prestar a Ben Brereton a La Roja para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Gran polémica ha generado la decisión de la Premier League de no prestar jugadores sudamericanos para las Eliminatorias Sudamericanas. Y La Roja sufre ya que también se sumó la EFL Championship, donde Ben Brereton defiende la camiseta del Blackburn Rovers.

Y al respecto de la polémica generada, el técnico de los Rovers, Tony Mowbray, lanzó contundentes palabras. Así, brindó su punto de vista con respecto a los partidos que el chileno-inglés vendría a jugar con la Selección Chilena por un cupo en el próximo Mundial.

Así, en conversación con Lancashire Telegraph, señaló que “me parece que a Ben no se le dará permiso para ir. Si eso cambia en los próximos días, esperaremos y veremos. Pero no se le dará permiso para ir en línea con todos los que quieran ir a Sudamérica, o cualquier país de la lista roja de la Premier League o la EFL"

Te puede interesar: #FreeBen: Tuiteros piden que Ben Brereton pueda viajar a Chile

En esa misma línea, añadió que “prefiero que marque goles para nuestro club y nos ayude a ganar partidos. Nosotros pagamos su salario y creo que deberíamos asumir que tenemos que cuidar del club”.

Pero Mowbray tiene sus motivos para no querer que “Big Ben” no juegue con el “Equipo de Todos”, y se debe a la gran cantidad de duelos que se perdería. “No es ideal para nosotros de ninguna manera. Ya sea un país verde o un país ámbar, él no habría regresado hasta el sábado (11/09) por la mañana".

Para finalizar, se refirió a las posibles sanciones que entregaría la FIFA. "Veamos qué traen los próximos días, qué hace la FIFA, qué hace la FA. Parece que ellos, junto con la Premier League y la EFL, han dicho que los jugadores no tendrán que irse”.

“Me parece que el Gobierno no está dando ningún margen para no poner en cuarentena a su regreso y estamos un poco estancados. En última instancia, dependerá de la FIFA qué sanciones puedan sufrir esos jugadores", cerró.