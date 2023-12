¿DT chileno para Colo Colo? Barticciotto revela información privilegiada

Colo Colo partió una búsqueda incansable de entrenador después de no renovar el vínculo con Gustavo Quinteros, quien se despidió siendo campeón de Copa Chile. Es en esta línea que Marcelo Pablo Barticciotto sacó a relucir información privilegiada respecto los candidatos para dirigir al club.

"Hay un técnico chileno en carpeta, pero no lo voy a decir, no puedo. Me lo dijeron de adentro", aseguró en ESPN el campeón de Copa Libertadores en 1991. Esta información solo hace pensar en los candidatos que han acercado al Estadio Monumental: Jaime García, José Luis Sierra y Héctor Tapia.

Lo cierto es que algunos, por no decir la mayoría de los entrenadores nacionales han sido descartados por Blanco y Negro. Por lo que en caso de ser cierta esta información el candidato estaría lejos de ser alguno de los ya mencionados. ¿Quién será el encargado de asumir el lugar dejado por Quinteros?

Marcelo Pablo Barticciotto reveló información sobre el futuro DT de Colo Colo.

Para conocer la respuesta los hinchas tendrán que esperar, pues Daniel Morón aseguró que se establecieron como límite el 31 de diciembre de este año para revelar el nombre del nuevo entrenador. Por otro lado, Patricio Yáñez reveló que esta semana los albos deberían anunciar al DT, a más tardar el viernes 22.

Es así como Marcelo Pablo Barticciotto sacó a relucir información que parece ser privilegiada respecto a los candidatos que maneja Colo Colo para suplir a Gustavo Quinteros. La intención de la dirigencia es conseguir experiencia internacional, por lo que tendrán que hacer un esfuerzo económica si quieren obtenerlo.